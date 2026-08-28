Цены на коксующийся уголь в портах Дальнего Востока достигли пика за 3 года

Мировой рынок коксующегося угля получил новый импульс роста на фоне сокращения предложения в Китае. По данным Центра ценовых индексов, стоимость топлива марки ГЖ в портах Дальнего Востока за неделю к 21 августа увеличилась на 7,7%, до 168 долларов за тонну на условиях FOB.