Цены на коксующийся уголь в портах Дальнего Востока достигли пика за 3 года

Мировой рынок коксующегося угля получил новый импульс роста на фоне сокращения предложения в Китае. По данным Центра ценовых индексов, стоимость топлива марки ГЖ в портах Дальнего Востока за неделю к 21 августа увеличилась на 7,7%, до 168 долларов за тонну на условиях FOB.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии