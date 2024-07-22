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Царьград

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"Служу России": Shaman съязвил по поводу отказа Байдена от президентской гонки

"Служу России": Shaman съязвил по поводу отказа Байдена от президентской гонки

Ярослав Дронов в шутку связал решение Джо Байдена со своим выступлением около посольства США.Певец Shaman (Ярослав Дронов) высказался о решении Джо Байдена сняться с президентской гонки в США.

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