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На Украине рассказали о «мрачном уроке» от США в ситуации с Афганистаном

На Украине рассказали о «мрачном уроке» от США в ситуации с Афганистаном

Обозреватель Романенко рассказал о «мрачном уроке» от США для Украины Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал о «мрачном уроке» от США в ситуации с Афганистаном в колонке для издания «Главред».

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