Антонов: новые американские санкции не смогут запугать Россию

Новые ограничения США против РФ – это очередные нелегитимные ухищрения, которые не напугают Россию. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликовал Telegram-канал посольства.
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