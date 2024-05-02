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Антонов: новые американские санкции не смогут запугать Россию

Антонов: новые американские санкции не смогут запугать Россию

Новые ограничения США против РФ – это очередные нелегитимные ухищрения, которые не напугают Россию. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликовал Telegram-канал посольства.

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