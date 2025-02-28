Глава евродипломатии ЕС пообещала поддержать Зеленского

Глава Евродипломатии Кайя Каллас пообещала усилить военную поддержку Украины Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне скандала между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявила в социальной сети Х, что Брюссель намерен усиливать военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.