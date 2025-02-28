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Глава евродипломатии ЕС пообещала поддержать Зеленского

Глава евродипломатии ЕС пообещала поддержать Зеленского

Глава Евродипломатии Кайя Каллас пообещала усилить военную поддержку Украины Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне скандала между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявила в социальной сети Х, что Брюссель намерен усиливать военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.

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