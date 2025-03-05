На рынок Молдовы может выйти новый авиаоператор

На молдавский рынок вскоре может выйти новый авиаоператор. Речь идет о польской компании LOT. Министр инфраструктуры Владимир Боля утверждает, что уже состоялись переговоры с представителями оператора, который также заинтересован в развитии здесь карго-базы.
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