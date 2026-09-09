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Царьград

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Бомжи пойдут на СВО? Эксперт раскрыл глаза на украинскую пропаганду

Бомжи пойдут на СВО? Эксперт раскрыл глаза на украинскую пропаганду

Украинские пропагандисты запускают слухи о том, что якобы в России грядёт мобилизация бездомных. Эксперт раскрыл правду.

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