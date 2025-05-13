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Петербургский дневник

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National Interest: между Украиной и США произошел разрыв

National Interest: между Украиной и США произошел разрыв

Зеленский не может сменить подход в отношениях с Вашингтоном Между Киевом и Вашингтоном произошел разрыв из-за неспособности президента Украины Владимира Зеленского вовремя сменить подход в отношениях с США, сообщает издание The National Interest.

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