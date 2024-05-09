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Де Росси про 2:2 с «Байером»: «Героическое выступление, но «Леверкузен» очень силен. «Рома» хорошо сыграла в двух матчах, нам не хватало ударов по воротам»

«Это было героическое выступление, но «Леверкузен» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам, и иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны.

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