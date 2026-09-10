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Живая Кубань

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Лодка перевернулась посреди трассы под Волгоградом после сильного удара

Лодка перевернулась посреди трассы под Волгоградом после сильного удара

Лодка перевернулась посреди трассы под Волгоградом после сильного удараНа трассе в Волгоградской области столкнулись «ВАЗ-2107» и Mitsubishi Pajero, который вез лодку.

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