БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Система РЭБ Leonardo BriteStorm для ведомых БПЛА

Система РЭБ Leonardo BriteStorm для ведомых БПЛА

Элементы системы BriteStorm (слева направо): один из вариантов антенны, приёмо-передающий модуль и генератор помех Британское подразделение компании Leonardo представило перспективную систему радиоэлектронной борьбы под названием BriteStorm.

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