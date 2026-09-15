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Metro новости

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Как Петербург растит будущих чемпионов

Как Петербург растит будущих чемпионов

О достижениях и перспективах Metro поговорило с Любовью Егоровой, депутатом Законодательного собрания, председателем комиссии по делам молодёжи и спорта, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Россия – страна великих спортивных традиций.

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