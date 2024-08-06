В США уволили сорвавшую эмбарго об обмене заключенными журналистку

CNN: Bloomberg уволил журналистку за вышедшую до обмена заключенными статью Руководство агентства Bloomberg примет меры в отношении сотрудников, преждевременно опубликовавших статью об обмене заключенными между Россией и странами Запада.
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