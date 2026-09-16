У «Филадельфии» и Мичкова были переговоры о новом контракте, но Бриэр заявил, что сейчас «сказать особо нечего»

« Филадельфия » и 21-летний нападающий Матвей Мичков уже вели переговоры о новом контракте. Генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр сообщил, что вел «определенные переговоры» с представителями российского форварда о продлении соглашении, но «на данный момент сказать особо нечего».