Неделя на Урале будет дождливой

Эта неделя в Свердловской области будет не слишком теплой и дождливой. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», в южных районах региона средняя температура за период будет близка к климатической норме, а на севере области – несколько ниже.
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