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Вечерний Новосибирск

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Уголовное дело завели на замглавы Колыванского района Румынскую

Уголовное дело завели на замглавы Колыванского района Румынскую

Дело было заведено по результатам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства выяснили, что замглавы района Руманская в период с февраля 2020 по февраль 2024 года требовала от подчиненных деньги, которые им выписывались в качестве премий.

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