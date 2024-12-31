World of Warcraft отмечает наступление нового 2025 года Разработчики World of Warcraft пригла...

World of Warcraft отмечает наступление нового 2025 годаРазработчики World of Warcraft приглашают игроков отпраздновать наступление нового 2025 года в Азероте! До завтрашнего утра во всех столицах фракций каждый час можно любоваться праздничными фейерверками и танцевать с празднующими горожанами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)