Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +10°, пасмурно• Севастополь: +12°, дождь• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +13°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +12°, дождь• Бахчисарай: +11°, дождь• Джанкой: +13°, пасмурно• Судак: +11°, облачно• Феодосия: +12°, облачно.
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