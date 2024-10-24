Глава ведомства поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции в Республике Башкортостан, а также по иным озвученным в эфире федерального канала...

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о судебном процессе по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника дорожно-патрульной службы МВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий в момент задержания бывшего сотрудника регионального управления СК, заподозренного в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.