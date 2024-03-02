Глава МИД Ирака Хусейн: США извинились за удар по иракской территории

США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля этого года в связи с операцией по ликвидации целей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ней организацией.
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