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Глава МИД Ирака Хусейн: США извинились за удар по иракской территории

Глава МИД Ирака Хусейн: США извинились за удар по иракской территории

США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля этого года в связи с операцией по ликвидации целей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ней организацией.

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