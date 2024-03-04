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Туристам сообщили два "умных" места для хранения денег в номере отеля

Туристам сообщили два "умных" места для хранения денег в номере отеля

Как лучше хранить деньги и ценные вещи в номерах отелей, чтобы избежать возможных ограблений во время отдыха? Эксперты по туризму сервиса Hotels & Discounts поделились необычными и креативными идеями, чтобы туристы могли прятать свои ценности в местах, которые будут малоинтересны потенциальным злоумышленникам, отметила газета Express.

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