Шпион Запада Навальный еще может послужить Родине

Время узнать правду!ПолитикаШпион Запада Навальный еще может послужить Родине За несколько дней до саммита с Джозефом Байденом Владимир Путин подсветил еще одну тему предстоящих переговоров.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаЕльцин предал страну, а ему за это памятник "Ельцин-центр поставили и ничего. Стыд не дым, глаза не колет.ТСТатьяна СтепановаДа отлично бы этого урода насрального отправить к хозяевамАВАндрей Володичевавтор ничего не попутал про шпионов и предателей??? не там ищешь....БОБорис ОсиповАндрей ВикторовА что, тема нормальная. Навальный сидит в зоне и проедает гос.бюджет. Не много, но проедает. Плюс у него со здоровьем не все путем, то есть медики постоянно на него время и средства тратят. Опять же питание, охрана, шмотки зэ-коские, проживание и т.д. Все это за счет Российской Федерации. Оно может и не сильно бьет по гос.бюджету, но на эти бабки можно было бы серьезно и ощутимо помогать 10 пенсионерам! Если Навального отдать америкосам, то расходы на него со стороны РФ прекратятся. Околеет он или нет в США, это уже нас будет заботить мало. Не думаю, что америкосы на Навального сильно тратится будут. Максимум пол-года он всякие там выступления, лекции для идиотов и т.п. по проводит и все, забудут про него, спишут в утиль. Так, что от передачи этого гомосека Навального америкосам может быть только лучше.Комментировать
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