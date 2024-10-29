Аналитики рассказали о росте цен на недвижимость в Петербурге

Город в этом плане соответствует общероссийскому тренду По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», за октябрь в среднем по миллионникам РФ «квдарат» вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость составила 134 000 р.