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«Кортизоловое лицо»: правда ли, что стресс уродует внешность

«Кортизоловое лицо»: правда ли, что стресс уродует внешность

Пользователи TikTok уже посвятили гормону стресса — кортизолу — десятки тысяч постов. Они утверждают, избыток его в организме существенно меняет внешность, формируя «кортизоловое» или «лунное» лицо: опухшее, отекшее, с высыпаниями.

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