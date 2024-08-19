«Кортизоловое лицо»: правда ли, что стресс уродует внешность

Пользователи TikTok уже посвятили гормону стресса — кортизолу — десятки тысяч постов. Они утверждают, избыток его в организме существенно меняет внешность, формируя «кортизоловое» или «лунное» лицо: опухшее, отекшее, с высыпаниями.