Дмитрий Анатольевич, а может уже восстановим механизм ядерного сдерживания США через нацеливания РВСН на их города и избежим сценария войны России и Европы! https://t.
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Дмитрий Анатольевич, а может уже восстановим механизм ядерного сдерживания США через нацеливания РВСН на их города и избежим сценария войны России и Европы! https://t.
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