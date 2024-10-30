Первый МГМУ представил новую технику удаления рака прямой кишки

Онколог Сеченовского Университета Сергей Ефетов представил на Европейском съезде колопроктологов новую технику забрюшинных операций: речь идет об удалении колоректального рака правой половины ободочной кишки.
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