Страны Карибского сообщества проведут экстренное заседание по Эссекибо

Главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) проведут экстренное заседание в пятницу для обсуждения ситуации вокруг спорного региона Эссекибо, который Венесуэла планирует интегрировать в свою территорию.
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