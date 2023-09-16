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Фердинанд о Беллингеме: «Удивлюсь, если он закончит карьеру без «Золотых мячей». Джеррард, Лэмпард и Скоулз в этом возрасте не делали ничего подобного»

Фердинанд о Беллингеме: «Удивлюсь, если он закончит карьеру без «Золотых мячей». Джеррард, Лэмпард и Скоулз в этом возрасте не делали ничего подобного»

«Его будут сравнивать с такими игроками, как Джеррард, Лэмпард, Скоулз, и прямо сейчас я бы сказал, что ни один из них в этом возрасте не делал ничего подобного тому, что делает он.

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