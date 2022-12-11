Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Бруну Фернандеш: «Марокко играло лучше Португалии, что бы мы ни говорили о судьях. Они заслужили победу»

Бруну Фернандеш: «Марокко играло лучше Португалии, что бы мы ни говорили о судьях. Они заслужили победу»

Бруну Фернандеш считает, что Марокко играло лучше Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022. Вчера сборная Португалии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх