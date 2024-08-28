Рудковская про организацию свадьбы Лепса с 18-летней: «Буду в роли феи-крестной»

Продюсер прокомментировала предстоящий брак певца. Григорий Лепс и Аврора Киба Кадр из видеоОдной из самых обсуждаемых новостей последних дней стала предстоящая свадьба Григория Лепса и его 18-летней избранницы Авроры Киба.
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