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Царьград

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Над Курском сработала ПВО: Жители сообщают о взрывах

Над Курском сработала ПВО: Жители сообщают о взрывах

В небе над Курском вечером 2 апреля прогремели несколько взрывов, что, по предварительным данным, связано с работой системы противовоздушной обороны.

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