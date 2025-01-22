Жители Древлянки жалуются на низкий уровень медицинского обслуживания

Врачей-специалистов в поликлинике на Древлянке катастрофически не хватает Когда-то поликлиника на Древлянке была самостоятельным медицинским учреждением, потом ее присоединили к поликлинике № 1 на Свердлова.
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