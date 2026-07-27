Российские бойцы разрабатывают дрон для подъема сбитых беспилотников ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бойцы роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск проектируют собственные беспилотники, которые будут помогать поднимать сбитые дроны ВСУ для дальнейшего использования против боевиков.
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