РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 245 подписчиков

Российские бойцы разрабатывают дрон для подъема сбитых беспилотников ВСУ

Российские бойцы разрабатывают дрон для подъема сбитых беспилотников ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бойцы роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск проектируют собственные беспилотники, которые будут помогать поднимать сбитые дроны ВСУ для дальнейшего использования против боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии