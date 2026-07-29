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Лантратова: планируется новый обмен пленными между РФ и Украиной

Лантратова: планируется новый обмен пленными между РФ и Украиной

Планируется новый обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

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