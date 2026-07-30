🤑Авито начал брать комиссию даже за самовывоз. Теперь при личной встрече с покупателем в некоторых категориях нужно оплачивать товар онлайн через платформу.
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🤑Авито начал брать комиссию даже за самовывоз. Теперь при личной встрече с покупателем в некоторых категориях нужно оплачивать товар онлайн через платформу.
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