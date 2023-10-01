Какого числа в 2023 году отмечают праздник Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна АнастасияЗачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ― это важное событие в христианской традиции, связанное с рождением Иоанна Крестителя.