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Какого числа в 2023 году отмечают праздник Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Какого числа в 2023 году отмечают праздник Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Какого числа в 2023 году отмечают праздник Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна АнастасияЗачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ― это важное событие в христианской традиции, связанное с рождением Иоанна Крестителя.

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