Туляков предупредили о сильном ветре 26 декабря

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до 21:00 26 декабря на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с.
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