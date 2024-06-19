В НАТО испугались подписания договора между Россией и КНДР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Оттаве перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в среду, 19 июня, заявил, что альянс опасается, что Россия после подписания договора с КНДР о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» может помочь Пхеньяну с развитием ядерной и ракетной программ, – сообщают СМИ.