Китай объявил о новых амбициях и партнерах для лунной космической станции

5 сентября на конференции по исследованию дальнего космоса Tiandu в Китае были представлены интересные сведения о долгосрочных планах Китая по исследованию Луны.
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