БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай объявил о новых амбициях и партнерах для лунной космической станции

Китай объявил о новых амбициях и партнерах для лунной космической станции

5 сентября на конференции по исследованию дальнего космоса Tiandu в Китае были представлены интересные сведения о долгосрочных планах Китая по исследованию Луны.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Китайцы давно сказали &quot;на Луну не рассчитывайте&quot;, точно колонизируют.
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19 час.

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