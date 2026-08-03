Москвичей предупредили об аномалии в начале августа

Температура воздуха в первую неделю августа в Москве окажется выше климатической нормы. Об аномальной жаре жителей столицы предупредила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.
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