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Москвичей предупредили об аномалии в начале августа

Москвичей предупредили об аномалии в начале августа

Температура воздуха в первую неделю августа в Москве окажется выше климатической нормы. Об аномальной жаре жителей столицы предупредила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

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