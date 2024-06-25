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EFE: Испания передала на Украину вторую партию ракет Patriot

EFE: Испания передала на Украину вторую партию ракет Patriot

Global look press/ZUMAPRESS.com/Adam WarøAwa Правительство Испании 21 июня доставило на Украину вторую партию зенитных ракет Patriot, сообщает новостное агентство EFE с ссылкой на правительственные источники.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Испанцам хочется пожелать нацизма в их стране такого, как в Украине и которое испанцы вооружают для убийства русских людей в Украине..
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6 час.

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