EFE: Испания передала на Украину вторую партию ракет Patriot

Global look press/ZUMAPRESS.com/Adam WarøAwa Правительство Испании 21 июня доставило на Украину вторую партию зенитных ракет Patriot, сообщает новостное агентство EFE с ссылкой на правительственные источники.
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