О системах «мозг-компьютер»: Китай возглавил международный секретариат Китай возглавил секретариат международного подкомитета ISO/IEC, занимающегося разработкой стандартов для интерфейсов «мозг-компьютер».
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