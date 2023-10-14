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TRENDYMEN

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Что будет если каждый день проплывать 3 километра. Один мужчина попробовал и показал изменения тела за месяц

Что будет если каждый день проплывать 3 километра. Один мужчина попробовал и показал изменения тела за месяц

Люди часто принимают решение заняться физическими упражнениями, такими как отжимания, бег или приседания, каждый день с целью провести через месяц сравнительный анализ и увидеть изменения в своей физической форме.

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ВС
Вадим Скоробогатов
Чем больше времени вы проводите в воде, тем сильнее вы чувствуете связь с ней, -
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