Что будет если каждый день проплывать 3 километра. Один мужчина попробовал и показал изменения тела за месяц

Люди часто принимают решение заняться физическими упражнениями, такими как отжимания, бег или приседания, каждый день с целью провести через месяц сравнительный анализ и увидеть изменения в своей физической форме.
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