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Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»

Светлана Журова предложила проводить соревнования в России, если сборную не допустят до Олимпиады. «Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то, конечно, нужно проводить свои соревнования.

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