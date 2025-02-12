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Уникальная операция СБУ: Поверить сложно – проверить нереально. Но можно похохотать

Уникальная операция СБУ: Поверить сложно – проверить нереально. Но можно похохотать

В СУБ отчитались об уникальной операции – очередном задержании русского "крота" в рядах ВСУ. Но если раньше такие "засланные казачки" (разумеется, если на минутку поверить украинской стороне) занимались делами серьёзными, например, "сливали" Кремлю планы боевиков, дислокацию и пр.

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