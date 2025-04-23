Трофейная охота. Большой клыкастый секач

Российские охотники, члены охотничьих клубов, рассказывают о долгожданной охоте на кабана Российский охотник и член охотничьего клуба Александр Микнюк поделился фотографиями своего трофея — величественного кабана.
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