Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского: Лучше бы правду сказал

Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи СШАВладимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что каждый цент, отправленный США на помощь Украине, был учтён и отслежен.
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