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"Иностранцы до плена не доживают": Чем зачистка в Курской области отличается от взятия Угледара?

"Иностранцы до плена не доживают": Чем зачистка в Курской области отличается от взятия Угледара?

У ВСУ перерезаны дороги, и батальоны покидают свои мощные крепости, чтобы остаться в живых. В условиях нарастающего противостояния Киева и Москвы, поскольку Украина отвергает мир, прозвучала неудобная правда: "Иностранцы до плена не доживают".

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Комментарии
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валерия
Как это страшно звучит в наше время &quot; Бои в Курской области продолжаются&quot; ! В советское время такое не приснилось бы в страшном сне!  Молодцы, ребята, давите врага. Живыми они нам не нужны! И не только нам. Они- отбросы- не нужны самой Природе!
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20 час.
ИВ
Иван Вакула
Действительно, звучит, как могли допустить такой просчёт, почему Лукашенко вступил в сговор с Украины и отвёл свои подразделения от границы, а мы ничего не сделали для укрепления границы.. Что мы натворили, сдали границы, население потеряли всё: жильё, имущества, урожай, враг принёс смерть. Когда мы вытесним его с нашей земли, на носу зима..
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19 час.
Владимир К
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3 час.

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