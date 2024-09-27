"Иностранцы до плена не доживают": Чем зачистка в Курской области отличается от взятия Угледара?

валерия

Как это страшно звучит в наше время " Бои в Курской области продолжаются" ! В советское время такое не приснилось бы в страшном сне! Молодцы, ребята, давите врага. Живыми они нам не нужны! И не только нам. Они- отбросы- не нужны самой Природе!