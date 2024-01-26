Азаров: население Украины сократилось в 2,5 раза за последние 10 лет

Численность населения Украины сократилась в 2,5 раза за последние 10 лет. Причем таких низких показателей государство достигло впервые за короткое время, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в социальных сетях.
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