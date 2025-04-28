Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова назвала недобросовестной конкуренцией запрет тренеру по фигурному катанию Александру Жулину присутствовать на олимпийском отборочном турнире в Пекине со своими учениками.
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